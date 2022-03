Belotti, da Vagnati e Juric parole al gusto amaro dell'addio

TORINO - Niente: al Toro non fai in tempo ad accenderti per qualcosa, ad alimentare una fiammella di speranza, che subito te la spengono. Sul campo o, più facilmente, fuori. Fuori dove, peraltro, le delusioni sono maggiormente profonde e le ferite bruciano di più, perché fatichi a intravedere - in questo contesto societario e ambientale - le prospettive di riscatto che un prato verde in qualche modo riesce invece ogni volta a proporti. […] Sembra al contrario sempre più appartenere al periodo ipotetico dell’irrealtà la fiducia in un futuro ancora con Belotti granata: le cicatrici, lì, non si possono rimarginare con un pallone che rotoli una tantum nel verso giusto. […] Pareva fin troppo bella quella parola, «spiraglio», detta e ripetuta da Vagnati che nella suggestione derby era riuscito a dare un senso finalmente pregnante ai suoi interventi televisivi pre-partita da contratto. Il rilievo dato alle sue parole - che forse volevano essere solo di prammatica, ma invece avevano risvegliato le aspettative dei tifosi - deve avere un po’ spaventato il ds di Cairo, e fors’anche il presidente stesso, dai cui radar Belotti è sparito da un pezzo.