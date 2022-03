Toro, Bremer tra l'interesse dell'Inter e gli occhi della Premier

TORINO - Tutti pazzi per Bremer. In Italia e in Inghilterra c’è voglia di mettere le mani sul centrale brasiliano del Torino che con il passare del tempo è diventato uno dei più forti centrali d’Europa. Il giocatore ha da poco prolungato il contratto con i granata fino al 2024 per permettere al club, a cui deve molto, di incassare qualche euro in più (milioni!), ma con la garanzia di essere ceduto a luglio a un club che disputi la Champions League. […] Il giocatore ha tantissimi estimatori. Nel Belpaese su di lui ci sono tutti i grandi club: l’Inter, il Milan, la Juventus e il Napoli. […] E domenica sera, sotto gli occhi di Marotta, avrà la possibilità di confermare tutta la sua forza. Non solo sotto gli occhi del dirigente nerazzurro, ma anche sotto quelli di tre grandi club inglesi che da tempo lo stanno osservando con particolare interesse. […]