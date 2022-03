Torino, sogno Meret e idea Strakosha

TORINO - Il problema del portiere è esploso con l’errore di Berisha a Marassi contro il Genoa. Che è arrivato dopo quelli, uno più evidente dell’altro, di Milinkovic-Savic. E così Ivan Juric si trova con la porta spalancata. […] Chiaro che a questo punto il direttore sportivo Davide Vagnati, che in estate aveva spinto Milinkovic-Savic titolare dopo aver rescisso il contratto con Sirigu finito al Genoa, dovrà cercare un nuovo portiere. Il grande sogno si chiama Alex Meret, 24 anni, del Napoli, attualmente fermo per la frattura della terza e quarta vertebra lombare che si è procurato in allenamento. Rischia di aver chiuso anzitempo la stagione e in precedenza Spalletti gli ha preferito David Ospina. Il “goalkeeper” friulano costa molto e non sarà facile arrivare a lui. Anche perché il Napoli deve decidere cosa fare. O meglio: continuare a puntare su Ospina, 33 anni, o affidarsi a lui? Se si dovesse optare per la prima soluzione il giocatore chiederà, ovviamente, di essere ceduto; e a quel punto i granata potrebbero provarci con decisione. […]