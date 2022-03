Belotti c'è: Cairo, ci sei?

TORINO - Nulla ha detto che i tifosi del Toro - almeno quelli che non si abbeverano alla vulgata dell’editore Cairo - già non sapessero. Ma sentirlo mettere nero su granata direttamente da lui, anche se nel cuore di una notte disgraziata, ha fatto - farà, deve fare - sicuramente un altro effetto. Mandato a render conto pure a nome dei compagni di una prestazione ancor più inattesa che indecorosa, Andrea Belotti stavolta non ha fatto il pesce in barile. Ha evitato dribbling dialettici che a questo punto sarebbero risultati davvero stucchevoli, se non inopportuni, non avendone poco prima azzeccato uno - lui come il resto della squadra - di quelli che sarebbero serviti per far male a un Genoa in inferiorità numerica e tecnica ma non caratteriale. Ha detto le cose magari non proprio come stanno - per quello forse non basterebbe una conferenza stampa, altro che un’intervista flash di Sky a ore antelucane - tuttavia di sicuro ne ha finalmente riassunto di persona il senso. E cioè: se il Gallo smetterà la maglia granata da svincolato dopo sette anni d’amore reciproco, non sarà per soldi che non daranno a lui, ma per denaro che non metteranno nel Toro.