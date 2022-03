Brekalo spinge: vuole il Torino, non il Wolfsburg

TORINO - Positivissima, questa negativizzazione. Un po’ cacofonico come attacco: però resta musica per Brekalo. Ciao ciao Covid, in Croazia: dove era approdato per rispondere alla convocazione della Nazionale, salvo poi risultare positivo ai tamponi nei giorni successivi. Ma Josip, ora che fai, spingi? Sì, Brekalo spinge. Spinge eccome, Covid o non Covid. E se n’è accorto anche quel dirigente di un club del centro-Italia che nei giorni scorsi aveva provato a sondare il terreno con un paio di telefonate indirizzate all’ampio entourage del jolly offensivo croato (a seguirlo è il padre più alcuni agenti e intermediari di varia nazionalità), nonché, indirettamente, a un papavero del Wolfsburg, il club ancora proprietario del suo cartellino.

Il croato non si trovava bene al Wolfsburg Embè, diciamo che i suoi sondaggi non è che siano andati esattamente a meraviglia, dal suo punto di vista. "Tante grazie, ma per adesso la priorità ce l’ha il Torino. Magari in futuro... chissà... se mai saltassero in aria a sorpresa le trattative coi tedeschi. Dubito, però. Nel caso, comunque, solo dopo il 15 maggio": il succo è stato questo, sul fronte di Brekalo. E quel dirigente del Wolfsburg operativo sul mercato? La sua antifona? Ovviamente si è mostrato ben più interessato e malleabile, di fronte a un nuovo estimatore di Josip. Con la lingua arroventata nei confronti del Torino, però: tipica di un braccio di ferro già immanente, destinato a infuocarsi più ancora nelle prossime settimane. Perché, dovete sapere, l’entourage di Brekalo i suoi messaggini mirati li ha già spediti eccome, ai tedeschi. Il trequartista croato aveva nei fatti armato un casotto per fuggire dal Wolfsburg, nella scorsa estate, dopo un ciclo di 5 anni (compresa una parentesi in prestito nello Stoccarda) che nell’ultimo periodo aveva portato a galla ripetute incomprensioni e frizioni con lo staff tecnico: e consequenziali confinamenti in panchina.