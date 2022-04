Torino, Milinkovic-Savic in vendita. Berisha no

Vanja Milinkovic-Savic finirà sul mercato. Inevitabilmente, possiamo aggiungere, anche se poi la notizia apre subito a un quesito successivo: ma chi se lo compra? E a quanto? Resta il fatto che l’esperimento societario (cioè quel caldo suggerimento della scorsa estate a Juric a promuovere il serbo titolare) è nei fatti naufragato tra fine inverno e primavera. Il suo agente, ben conosciuto sul mercato internazionale, dovrà essere bravo a inventarsi, a scovare una possibile cessione: e all’estero potrebbero allargarsi maggiori possibilità per varie ragioni. Una partenza in prestito, se non a titolo definitivo. Berisha , d’altra parte, dovrà essere riscattato per forza via Spal , come da contratto originario di un anno fa (prestito con obbligo). Sta dando maggiori garanzie rispetto a Vanja, anche se una tantum l’errore (o l’incertezza) lo sforna anche lui.

Un salto di qualità gradito a Juric presuppone l’acquisto di un titolare nuovo di maggior livello tecnico e potenzialità. Nonché più giovane del 33enne Berisha. Un ripiego sarebbe invece la ricerca di una banale riserva del portiere albanese. E questo quadro è ben chiaro nel Torino, al bivio delle decisioni future. Tanto che quei rumour di cui si dava conto tempo fa quanto al cagliaritano Cragno portavano già alla luce, per l’appunto, la volontà del club di soppesare anche profili di primo piano, agganciabili in modo realistico e a cifre non folli, così da far compiere un salto di qualità al reparto. E poi resterà da capire l’opzione Gemello: il quale, a 21 anni, ha pienamente mostrato le sue qualità in allenamento, ma in un caso pure in partita, con Juric. Tenerlo ancora come terzo portiere significherebbe condizionarne la crescita, per forza di cose.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport