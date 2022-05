Toro, stretta per Yilmaz: lo consiglia Pjanic

Non c’è solo la trasferta di Empoli a tenere vigili i tifosi granata ma anche il mercato che, piano piano, sta cominciando a portare importanti novità. Il Toro nell’ultimo periodo ha messo la freccia a sinistra, quella del sorpasso, e punta verso Istanbul : nel mirino di Davide Vagnati , infatti, c’è Ridvan Yilmaz , 20 anni, laterale sinistro turco del Besiktas . […] Con questo club i rapporti sono ottimi visto che il Toro diede al club turbo Adem Ljajic che il 31 agosto 2018 si trasferì in prestito con obbligo di riscatto al Besiktas, firmando un contratto quinquennale da 3,4 milioni all’anno (più del doppio di quanto prendeva al Torino). E il 29 maggio 2019 venne riscattato ufficialmente dalla squadra turca per 6,5 milioni di euro. Yilmaz ha grandi qualità, è un giocatore di prospettiva, uno di quei ragazzi con i quali a Juric piace lavorare.

Su di lui sono arrivate le raccomandazioni di Miralem Pjanic, suo attuale compagno di squadra. Il bosniaco, ex Roma, Juventus e Barcellona - uno che di giocatori se ne intende - è pronto a scommettere sulle qualità di Yilmaz. Detto da lui, dunque, si va sul sicuro. E allora dopo i sondaggi della scorsa estate le due parti nell’ultimo periodo si sono avvicinate molto. Al netto dei dettagli dei premi, il Besiktas chiede tra i 4 e i 5 milioni più tre di bonus e il 20% del ricavato in caso di futura cessione del Torino a un terzo club. Una valutazione “abbordabile”, ma è chiaro che tra richiesta e offerta c’è di mezzo la trattativa che - come detto - Vagnati sta portando avanti. E il rilancio è, ovviamente, più basso della richiesta iniziale: meno di 4 milioni, più uno di bonus. Nonostante la giovane età, Yilmaz vanta già 25 presenze condite da 3 gol e 4 assist in Super Lig, oltre a due gettoni in Champions League. Il profilo è quello giusto anche perché a sinistra i granata hanno bisogno di rinforzi.

