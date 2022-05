Portiere Toro, spunta Gollini

Toro, il portiere casella da riempire

Non sarà Milinkovic-Savic e non potrà essere Berisha, detto che per Gemello il passaggio in B che si profila sarà utile alla crescita. Se per il serbo ripartirà la caccia al club deciso a puntarci, per l’albanese il ruolo adatto rimane quello da secondo. Tutt’altro che un mistero, così, che il Toro tra le priorità di un mercato da tempo entrato nel vivo - almeno per quanto riguarda la fase di preparazione, decisiva per accorciare i tempi poi nel cuore dell’estate - abbia quella di reperire un portiere.