Torino, ora Strefezza torna di moda

Dietro l’angolo c’è l’imminente decisione sul riscatto di Josip Brekalo da affrontare, perché il conto alla rovescia è cominciato da un pezzo, ma ormai i granelli rimasti nella clessidra sono pochi. […] Si sa che l’idea di Juric è di avere quattro trequartisti, due per ruolo. Detto in questi giorni di Praet e dei discorsi in piedi con il Leicester , restano delle posizioni aperte e il Torino dunque dovrà orientarsi anche su altri profili. Tra le tante, una pista porta a Gabriel Strefezza , 25 anni, protagonista della promozione del Lecce in Serie A : 14 reti, vicecapocannoniere del torneo di B, da ala destra e senza calciare rigori. […]

Quello del Toro per Strefezza non può definirsi un interesse, quanto piuttosto un ritorno di fiamma: l’ex Spal era già stato cercato da Vagnati a più riprese, la scorsa estate e poi di nuovo a gennaio, quando le richieste elevate del Lecce avevano spento sul nascere ogni tentativo. Il Torino sarebbe pronto a tornare alla carica, anche se al momento non si può parlare di trattativa: Corvino, che ha pagato il cartellino di Strefezza 550 mila euro, parte da una cifra non inferiore ai 7 milioni dopo la stagione eccellente del brasiliano che può ricoprire più ruoli, dal trequartista esterno al laterale puro di fascia. Su di lui, che dice di sognare la Premier ma che quasi certamente resterà in Italia, si sono mossi altri club, in particolare Sassuolo e Fiorentina.

