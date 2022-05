Toro, il rinnovo di Lukic e Vojvoda diventa urgente

Juric aspetta dieci giocatori nuovi per tentare la scalata all’Europa. Questa è l’attualità, la necessità del momento. Ma il Toro deve preoccuparsi anche di altre situazioni che tra qualche mese potrebbero diventare “bollenti” come alla lunga si sono rivelate quelle di Bremer e Belotti in scadenza di contratto. […] A prescindere da queste e altre manovre di mercato, Davide Vagnati dovrà muoversi in fretta per blindare due giocatori, ritenuti da Juric importantissimi, con il contratto in scadenza nel 2024: si tratta di Sasa Lukic, 25 anni, centrocampista serbo e Mergim Vojvoda, 27 anni, esterno kosovaro. […] Lukic è diventato uno dei centrocampisti più completi e forti del campionato italiano. Juric nell’ultima partita contro la Roma lo ha addirittura schierato in fase difensiva, quando il possesso palla era degli avversari, perché lo considera polivalente, in ogni zona del campo. […]