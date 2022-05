Toro, aspettando Belotti mani su Dovbyk: l'ucraino già stato a Torino

Nell’attesa a questo punto tendente allo snervante che Andrea Belotti definisca, svisceri e soprattutto comunichi la decisione sul suo futuro, il Toro inteso come società si muove sul mercato ipotizzando la costruzione di una rosa priva del Gallo (resta ambito dal Milan , in seconda battuta dalla Fiorentina , ed è sotto stretta osservazione da parte di Roma , Napoli e Atalanta ). […] Un nome seguito da tempo è quello dell’ucraino Artem Dovbyk , attaccante del Dnipro e della Nazionale ucraina. Centravanti di buona struttura (189 centimetri di altezza per 76 chilogrammi di peso), Dovbyk nell’ultima stagione ha confermato tutte le buone impressioni che si erano da subito avute sul suo conto.

Dopo un 2020-21 con 10 reti in 27 presenze tra campionato e Coppa, in questa ha iniziato a segnare con una continuità pazzesca. […] «Artem assieme alla moglie Yulia e a un agente della nostra agenzia, la “Alik Football Management”, ha visitato la città, le strutture del club granata e ha visto una partita del Toro (il 10 aprile contro il Milan, ndr). Tutto in accordo con il Dnipro, la sua società di appartenenza», ha fatto sapere il suo procuratore Oleksiy Lundovsky. In trattativa con i granata per un calciatore che gli ucraini valutano tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una cifra che Cairo potrà entrare nell’ottica di idee di spendere, ma non per l’alternativa di Belotti.

