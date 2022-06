Toro, Maggiore: svolta Spezia e Vagnati chiama subito

TORINO - Indirettamente arriva anche una buona notizia per il Toro. Il Tas di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso dello Spezia contro il blocco di mercato per quattro sessioni e di conseguenza il club ligure potrà tornare a fare operazioni in entrata dalla prossima campagna di trattative, che inizierà l’1 luglio. Così il Toro potrà tornare con più forza su Giulio Maggiore, 24 anni, capitano della squadra, un vecchio pallino di Davide Vagnati che si è subito messo in contatto con il collega Riccardo Pecini dello Spezia. I due in queste ore si sono sentiti telefonicamente. L’ultima volta si erano visti di persona allo Stadio Picco nella partita casalinga dello Spezia contro il Napoli del 22 maggio scorso e nell’occasione avevano parlato anche di Dimitris Nikolaou, 23 anni, greco, difensore centrale.