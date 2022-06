Toro, 5 milioni per Pellegri: intesa col Monaco dietro l'angolo

TORINO - Con Andrea Belotti sempre più lontano, il Toro si sta cautelando in vista del campionato che verrà. Intavolando, per quanto riguarda l'attacco, la trattativa col Cagliari per Joao Pedro, ma anche trattenendo Pietro Pellegri: mancano solo alcuni dettagli. Nelle ultime ore il club granata ha accelerato le operazioni per il riscatto del cartellino dal Monaco: Vagnati ha offerto circa cinque milioni bonus compresi per prelevare l'attaccante. Dal Principato è arrivato l'ok, dunque sono state abbassate le pretese iniziali. Così il Toro ha ottenuto lo sconto dalla richiesta di 6 milioni, grazie all'ottimo lavoro di mediazione dell'agente Beppe Riso. Quest'ultimo ha un rapporto consolidato da anni col Monaco, sin dai tempi dell'affare che coinvolse Barreca e Meité, per cui è riuscito ad agevolare il buon esito della trattativa Pellegri.