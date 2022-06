Belotti ai compagni: “Addio, vado via dal Toro”

Siamo ai titoli di coda. Andrea Belotti nei giorni scorsi ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e metterli al corrente che non ha intenzione di prolungare il contratto con il Toro, ma andare a provare una nuova esperienza in un altro club dopo sette anni di militanza granata che non gli hanno regalato le soddisfazioni che si aspettava. Però non ha detto a nessuno dove andrà. Probabilmente non lo sa neppure lui o magari preferisce comunicare il nuovo club solo il 1° luglio, giorno in cui scatterà ufficialmente il mercato.