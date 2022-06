Torino, idea Luis Henrique: sondaggio con il Marsiglia

TORINO - Questo il punto, alla voce trequartisti-attaccanti esterni: Brekalo ha scelto di svuotare definitivamente l’armadietto al Filadelfia, Pjaca è partito per non far ritorno in granata (dalla Juve), Praet ha invece il cartellino di proprietà del Leicester e nel Toro di Juric rientrerebbe volentieri. A conti fatti, con Verdi svincolato e mettendoci pure Warming passato in prestito con diritto di riscatto al Darmstadt nella B tedesca, l’unico esterno offensivo di ruolo attualmente nella rosa granata è Seck. Non è casuale, infatti, che in queste prime settimane di un mercato che ufficialmente aprirà i battenti il 1° luglio tanti siano i profili seguiti dal direttore tecnico Vagnati per rinforzare le fasce. Il dt ha individuato gli obiettivi principali, cioè i due giocatori destinati alla titolarità in un Torino che, dopo il recente decimo posto ottenuto, tra un paio di mesi sarà chiamato a dare la scalata alle posizioni in classifica che aprono alla partecipazione alle Coppe europee.