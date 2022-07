Torino, Belotti a un passo dal Monaco

TORINO - Forse ci siamo perché continuano, anzi in queste ore si sono rafforzate, le voci su Andrea Belotti a un passo dal Monaco. In Francia ne sono convinti e nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio ufficiale seguito dalle visite mediche. Il club del Principato, forte di un’offerta di 3,5 milioni a stagione per tre anni, è sicuro di strappare il suo sì. L’attaccante, da qualche giorno ex capitano granata, considera la squadra monegasca l’ideale per il proseguimento della carriera. Il Monaco, infatti, parteciperà alle Coppe europee: disputerà i preliminari di Champions League e, se le cose non dovessero andare bene, parteciperà di sicuro all’Europa League.