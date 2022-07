C'è il Mlada Boleslav. Toro, ora l’unica risorsa per l’attacco resta Zaza

TORINO - Chi avrebbe mai immaginato che l'unico attaccante di ruolo utilizzabile nella seconda amichevole del pre-campionato sarebbe stato Zaza? Probabilmente solo i più pessimisti - ma pure realisti -: quelli che si aspettavano che a questo punto dell’estate il Toro non avrebbe occupato la casellina lasciata vuota da Belotti. Ebbene, oggi contro il Mlada Boleslav sarà probabilmente la punta lucana il perno offensivo dei granata di Juric. Ovviamente questa condizione si è verificata per via di due stop, uno in fila all'altro: c'è Pellegri ai box, visto che sta smaltendo il trauma contusivo alla coscia destra accusato nella giornata di sabato, ma non c'è nemmeno Sanabria, vittima di un attacco febbrile che ha colpito anche Djidji. A Zaza, per forza di cose riabilitato col gruppo dopo alcuni giorni trascorsi ad allenarsi nel campo secondario di Bad Leonfelden, il destino sta offrendo un'occasione importantissima: una redenzione dopo quattro stagioni fatte di pochissime luci e un mare di ombre. Lui si allena bene e si è messo a disposizione dei compagni.

Con Krisztofer Horvath, la stellina ungherese che ha brillato nello scampolo di gara giocato contro l'Eintracht Francoforte (con gol incluso), è prevista una staffetta (avrà spazio anche Lado Akhalaia, classe 2002). Juric non guarda al passato, ma solo al presente: se Zaza dimostrerà di valere un'ultimissima chance in maglia granata la otterrà. Altrimenti l'addio, ipotesi che rimane la più concreta di tutte, si materializzerà entro il 31 agosto. Oggi alla Wimtech Arena di Perg, in Austria, arriva il Mlada Boleslav. Calcio d’inizio alle ore 18 (alla tarda serata di ieri non si sapeva ancora se la partita potrà essere trasmessa da Torino Channel): i granata affrontano la settima forza dell’ultimo campionato della Repubblica Ceca. Questa squadra è una vecchia conoscenza del calcio italiano: nel 2007 eliminò il Palermo di Barzagli e Cavani ai rigori in Coppa Uefa. Il Mlada è decisamente più avanti nella preparazione, aspetto che può creare dei grattacapi al Toro: il torneo nazionale ceco parte il 30 luglio, con l’esordio contro lo Zlin.