Torino-Spezia, è giallo per Maggiore

Contatti per Rog e Cuisance

Nelle ultime ore c'è stato un contatto con il Cagliari per Rog e con il Venezia per Mickael Cuisance, centrocampista francese che il Venezia ha acquistato dal Bayern di Monaco. I lagunari chiedono 6 milioni, la stessa cifra che il Torino aveva investito per Giulio Maggiore, capitano dello Spezia. E sul suo conto c'è un giallo: tra Vagnati e Pecini l'accordo era stato raggiunto e i liguri aspettavano solo il sì di Vagnati per spedire il giocatore a Torino per le visite mediche. Poi però è successo qualcosa, il direttore tecnico granata non si è più fatto sentire e a La Spezia non capiscono il perché. E sono furibondi visto che il giocatore non vuole restare e con i sei milioni concordati con i granata potevano costruire il loro mercato. Nelle prossime ore ne sapremo di più.