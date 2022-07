Toro, Linetty-Colley: idea di scambio con la Sampdoria

TORINO - Tentativo di scambio tra Linetty e Colley : Torino e Sampdoria ne stanno parlando ma la situazione non è semplice, anzi piuttosto complicata, ci sarebbero da superare delle problematiche economiche che i granata non vogliono prendere in considerazione. O si fa alla pari oppure niente, ha fatto sapere Davide Vagnati ai dirigenti blucerchiati. Ma veniamo ai dettagli. Cominciamo dal centrocampista del Toro. Il polacco ha rifiutato diverse proposte, per ultima lo Spezia . Vuole andare solo alla Sampdoria per riabbracciare il suo “maestro” Giampaolo che a suo tempo lo portò a Torino obbligando Urbano Cairo a versare 9,5 milioni proprio alla Sampdoria. Una cifra importante considerando che il giocatore percepisce un ingaggio di 1,7 milioni a stagione. L’investimento, per una serie di motivi, si è rivelato un flop, uno dei tanti di questi ultimi tempi granata. Con l’arrivo di Juric , poi, il giocatore è stato messo ai margini. Poche presenze nell’ultimo campionato con la maglia del Toro: appena 16 e per di più da subentrato.

La trattativa tra Torino e Sampdoria

Per questo motivo i granata sarebbero disposti a scambiarlo con Colley, 27 anni, difensore gambiano dei blucerchiati. In poche parole: il Toro vuole Colley e la Samp vuole Linetty. Tutto fatto? Macché. Perché la società genovese - come detto - pretende anche una contropartita finanziaria (si parla di un milione e mezzo) che il Toro non è assolutamente disposto a riconoscere dopo tutto quello che ha speso per Linetty. Ecco perché, almeno per il momento, il discorso si è arenato. Le due parti si sentiranno ancora ma per ora non ci sono i presupposti per arrivare ad un accordo. Il Torino, quindi, continua a cercare il vice Bremer e aspetta fiducioso la risposta da Jason Denayer. Un elemento di esperienza internazionale, nazionale belga ma scaricato dal Lione. Operazione che ricorderebbe molto quella che nel 2017 ha condotto Nicolas Nkoulou al Torino. I granata hanno consegnato all’entourage del giocatore una proposta e adesso aspettano, fiduciosi, una risposta. Che per il momento non è ancora arrivata. E per cautelarsi Davide Vagnati ha deciso di discutere con i blucerchiati sullo scambio.