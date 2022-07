Torino, avanti con Denayer: Schuurs e Lucumì sono solo alternative

TORINO - Con i soldi di Bremer si cerca (anche) il sostituto del brasiliano. In queste ore Davide Vagnati sta continuando a lavorare con gli agenti di Jason Denayer , nazionale belga, attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura all’ Olympique Lione e filtra un discreto ottimismo sul buon esito della trattativa. Il direttore tecnico granata spera di chiudere l’operazione in pochi giorni. Ricordiamo che il difensore belga nell’ultima stagione, complice il mancato rinnovo di contratto con il club francese, ha disputato 15 gare di Ligue 1 con la maglia del Lione, segnando comunque 3 gol. Complessivamente, con la squadra francese, ha giocato 139 partite, mettendo a segno 8 reti. Il centrale piace (ancora) al Galatasaray che davanti alla sua richiesta di tre milioni netti a stagione si è momentaneamente defilato. Il Toro, invece, non si è spaventato e ha continuato a tenere vivi i contatti con il suo entourage. Non si è perso d’animo, Vagnati, e probabilmente raccoglierà i frutti di tanta ostinazione. Anche il Toro, ovviamente, non è disposto a pagare un ingaggio di 3 milioni netti che al lordo fanno 6 ma considerando che il cartellino non costa nulla può avvicinare e magari raggiungere i 2 milioni, cifra che comunque il belga potrebbe prendere in considerazione anche perché - così ci dicono - è molto attratto dal campionato italiano.

Le alternative di mercato del Torino

Davide Vagnati vuole chiudere in fretta, non c’è molto tempo da perdere considerando che l’inizio del campionato si sta avvicinando, ma se il “prescelto” non dirà subito sì si sposterà su altri obiettivi che sta curando e coltivando in queste ultime ore. Uno di questi - come abbiamo riportato sul giornale di ieri - è Perr Schuurs, 22 anni, centrale dell’Ajax, giocatore che nonostante la giovane età ha già collezionato 59 presenze nel campionato olandese e 11 in Champions League. Il problema è che l’Ajax i suoi gioiellini se li fa pagare a peso d’oro e per il difensore chiede 15 milioni. Su di lui, tra l’altro, c’è pure la Fiorentina che lo considera il sostituto di Nikola Milenkovic (che presto potrebbe passare all’Inter). Il difensore dell’Ajax è un destro naturale ed è legato al suo club sino al 2025. Altro obiettivo è Jhon Lucumì, 24 anni, difensore e nazionale colombiano che milita nel Genk. E anche su di lui ci hanno messo gli occhi due club italiani: la solita Fiorentina e il Bologna. Non è la prima scelta dei granata ma, comunque, un obiettivo di scorta. Si allontana, invece, in modo quasi definitivo la possibilità di arrivare a Oumar Solet, 22 anni, difensore del Salisburgo. Stesso discorso per Marash Kumbulla, anche lui 22enne, della Roma. Due giocatori che piacciono (forse più di tutti) a Ivan Juric ma che finanziariamente sono inavvicinabili. Per entrambi, infatti, ci vorrebbero almeno 15 milioni e i granata non sono disposti a spendere così tanto. L’ultimo difensore accostato al Toro è il blucerchiato Colley della Sampdoria. Ad un certo punto si è ipotizzato uno scambio con Linetty che vuole a tutti i costi tornare nella Genova blucerchiata ma la trattativa, ovviamente in fase iniziale, si è subito interrotta perché la Samp ha chiesto una contropartita economica.