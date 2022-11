Torino, sì ai rinforzi di gennaio. Però con Lukic in bilico

TORINO - Ciao ciao Lukic: il suo 2022 con il Torino è già finito qui, quasi certamente. «Dopo l’analisi video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale non ha preso parte Sasa Lukic per un sovraccarico al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate secondo la sintomatologia»: così il bollettino medico diffuso ieri in serata dal Torino, post allenamento. Traduzione pratica: niente Samp e, al 99%, anche niente trasferta a Roma contro i giallorossi, domenica. I problemi muscolari al polpaccio sono sempre infidi: chiedere a Ricci (oltre un mese di stop) e ora a Sanabria (destinato stasera a tornare in panca, ma dopo aver saltato 5 partite, Coppa Italia compresa). L’infortunio di Lukic è considerato al momento decisamente meno grave (sovraccarico: dunque nessuna lesione), ma con i Mondiali alle porte facciamo oltremodo fatica a immaginare che il centrocampista rischi di perdere la competizione in Qatar pur di rientrare già domenica, a tutti i costi.

Oltretutto i rapporti tra il giocatore e il Torino non sono esattamente idilliaci, anzi: e qui alludiamo alle baruffe sul mancato rinnovo del contratto in scadenza già nel 2024 (l’ammutinamento di agosto e il braccio di ferro senza soluzioni di queste ultime settimane). Per la cronaca, contro la Samp stasera dovrebbero pertanto partire titolari in mediana Ricci e Linetty, al rientro dopo la squalifica scontata a Bologna. Lukic, post Mondiali, potrà anche finire sul mercato: saranno proprio la sua condizione contrattuale e i rapporti sfibrati a obbligare il Torino a valutarne una cessione anticipata (in assenza di rinnovo, a luglio, cioè a soli 12 mesi dalla scadenza, Cairo ricaverebbe quasi certamente assai meno soldi per una banalissima legge di mercato). La qualità delle sue prestazioni ai Mondiali potrebbe fare la differenza, in tal senso, aumentando (o meno) il numero di club interessati: e qui pensiamo anche all’estero, non solo al panorama italiano (in testa la Lazio e la Roma). Vedremo.

Juric non vuole ancora parlare pubblicamente del mercato di gennaio. Anche ieri ha sostanzialmente sviato una domanda in merito: ha più sottolineato le mancanze in termini di «qualità» che la necessità di provare a porvi rimedio tra un paio di mesi. E la cosa, ça va sans dire, può essere interpretata anche come un modo elegante per tenere la concentrazione alta nel gruppo attuale, nel suo complesso, prima di queste ultime due gare contro Sampdoria e Roma. Ci sarà tempo, dopo, per affrontare più liberamente il tema. Innanzi tutto nei summit che seguiranno lo stop del campionato: con Vagnati e Cairo. Che questa rosa possa e debba essere rinforzata ancora, riaprendo un capitolo non concluso ad agosto, è del tutto evidente: e, oggettivamente, soltanto la difesa in senso stretto si è dimostrata all’altezza, così com’è. Anche quella frase di ieri di Juric sugli attaccanti va interpretata: «Numericamente, mi bastano due punte centrali. Me ne vanno bene due, ma che abbiano qualità».