Toro, il piano di mercato per il bunker Juric

Il Toro pensa al futuro e Davide Vagnati , come conferma il suo blitz in Turchia, sta lavorando con determinazione. C’è da accontentare Juric che ai primi di luglio, quando comincerà il ritiro precampionato, non vuole trovarsi con la rosa ridotta come è successo nei primi due anni da allenatore granata. E allora bisogna mettere a segno colpi importanti. Nelle strategie granata, al primo posto del piano di rafforzamento c’è la difesa. La si vuole blindare (con la conferma di Schuurs) e rafforzare. Anche perché in questo reparto ci sono giovani di valore dalle grandi prospettive: Buongiorno e Zima, oltre all’olandese. Chiaro che bloccando il reparto arretrato diventerà più facile, successivamente, completare la rosa e presentare un Toro finalmente competitivo.

Ma procediamo con ordine. Nelle ultime settimane, si è rafforzata la speranza di tenere Schuurs per un’altra stagione nonostante stiano arrivando richieste piuttosto interessanti dalla Premier League: l’ultima dal Newcastle, che però non scalda più di tanto l’interesse del giocatore e del suo entourage. Tenendolo un’altra stagione al Toro e facendolo lavorare con Juric, l’olandese migliorerebbe ancora le sue qualità sino a diventare uno del difensori più forti d’Europa. E a quel punto la sua cessione porterebbe ancora più soldi. Tutto questo sarà possibile se non arriverà prima una proposta indecente. E per indecente significa un’offerta almeno superiore ai 30 milioni. Solo a quel punto il Toro la prenderà almeno in considerazione. Va detto che al giocatore non dispiacerebbe restare ancora una stagione in granata. A Torino si trova bene: ha legato sia con il tecnico sia con i compagni ed è rimasto favorevolmente colpito dall’affetto dei tifosi. Il fatto che nessuno rimpianga più Bremer conferma la forza di Schuurs, che nelle prossime partite sarà convocato da Koeman con la nazionale del suo paese. Dopo i quattro schiaffi presi dalla Francia nella prima partita di qualificazione alla fase finale degli Europei, infatti, l’Olanda ha assolutamente bisogno di rinforzare la propria difesa. E uno come il centrale granata può aiutare molto il commissario tecnico, impressionato dai suoi progressi nel campionato italiano con il Torino.

Torino, Vagnati in Turchia per seguire Baniya

Archiviato il discorso Schuus, passiamo alle novità difensive dell’ultima ora. Vagnati martedì sera è stato in Turchia ad assistere al match tra Karagumruk e Unraniyespor per seguire il difensore Rayyan Baniya, 24 anni. Insieme a lui c’era George Gardi, intermediario che si muove anche nel mercato turco e che il Torino ha già avuto modo di conoscere da vicino per il trasferimento di Schuurs. Baniya gioca nel Karagumruk, squadra della Super Lig turca allenata da Andrea Pirlo. Il suo contratto cade a giugno del 2025. Il giocatore possiede due passaporti: quello italiano e quello turco. Calcisticamente è cresciuto tra le giovanili del Modena e del Verona. Prima di fi nire in Turchia, è stato girato in prestito al Mantova (due volte) e al Renate. Si tratta quindi di un giocatore cresciuto in Italia e che conosce alla perfezione il nostro calcio. La crescita prepotente è avvenutadopo il trasferimento in Turchia. Di piede destro, gioca come difensore centrale e, nella dfesa a tre, è a suo agio in due posizioni. In questa stagione ha totalizzato 22 presenze, di cui 19 in campionato impreziosite da 2 gol e nessuna espulsione. Alto 1 metro e 94 centimetri, fisicamente è un corazziere, ma nonostante questo riesce a “strappare” con facilità da un’area all’altra, proprio le caratteristiche per cui Juric stravede. Il club turco per lui chiede almeno 5 milioni, però si può trattare. Il Toro ha fretta e vuole chiudere al più presto per evitare brutte sorprese dall’agguerrita concorrenza (tra i club interessati c’è anche la Roma).

Il rinnovo di Buongiorno

Schuurs e Baniya, dunque. E sarebbero due centrali belli tosti. Accanto a loro, troverebbe spazio Buongiorno, che è entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini e che domenica dopo la partita con la Salernitana ha tranquillizzato i tifosi in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto. E poi non bisogna neppure dimenticare Zima, che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo e sarà disponibile per le ultime partite di campionato dopo una lunga assenza che ha condizionato inevitabilmente la sua stagione.