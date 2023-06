Vlasic in scadenza, il Torino rilancia e alza l’offerta

Torino - Veniamo noi con questa mia a dirvi una parola, caro Uestàm: complimenti per la Conference. Ma scusate se 13 milioni non sono bruscolini. Però avete i complimenti per la vittoria e potete tenerli. Tra noi e la Fiorentina le tifoserie sono amiche, però i presidenti litigano... Complimenti doppi. Ma adesso, vivaddio, ci vendete Nikolino alle nostre cifre che sono giuste? Salutandovi indistintamente. P.S.: la Fiorentina ci ha appena eliminato dai playoff Primavera. Comunque 13 milioni ci fanno specie, quest’anno c’è stata una grande moria di vacche... Devo anche ricordare con la presente che Commisso ci aveva già eliminato in Coppa Italia con la prima squadra: complimenti tripli sempre gratis. Ma capite che 13 milioni sono davvero troppi per Nikolino. Punto. Anzi, due punti, così vedete che abbondiamo. E pure un bell’esclamativo!

Vlasic vuole il Torino

Tra Totò e Peppino verrebbe fuori una lettera così, per il Uestàm. Però Vagnati è persona seria. E, tenendo in tasca la figurina di Vlasic, sa bene come si scrivono le email al caro, carissimo West Ham. Tra oggi e domani farà clic sulla tastiera del pc. In ballo una nuova offerta destinata agli inglesi. Nuovamente messa nero su bianco. Sui 9 milioni abbondanti più 1,5 di bonus? Potrebbe essere. Siamo nella sfera dei rilanci, qui. Perché il dt del Torino aveva già dato: quella prima offerta di cui si era detto ancora di recente, da 8 milioni. Solo una provocazione, visto che il diritto di riscatto di Vlasic è attestato a quota 13? No, assolutamente. Un primo passo strategico, diciamo così. Per testimoniare agli inglesi, padroni del cartellino di Nikola, la buona volontà del Torino. Per provare a stanarli, insomma. Anche perché lassù, tra le birre per il successo in Conference, sanno bene che Vlasic non ha alcuna intenzione di tornare da loro. Preferisce restare a Torino. Ed è pronto anche a fare pressioni, per riuscirci. Con Juric è rinato. E Juric resterà in granata.