Torino-Djidji, non c'è l'accordo: il Lione è a un passo

Si pensava che la permanenza di Ivan Juric potesse permettere al Toro di raggiungere una soluzione differente. Non sta andando così e in questo senso non si respira più nemmeno un briciolo di ottimismo, anzi. Koffi Djidji è sempre più lontano dalla maglia granata . Nelle scorse settimane il giocatore e la società avevano tentato un timido riavvicinamento, dopo mesi di distanze nette e posizioni molto chiare. Da una parte la volontà del giocatore di restare solo a determinate condizioni economiche e di durata contrattuale, dall'altra un club che fa i propri interessi mantenendo una coerenza chiara sul discorso anagrafico. Se si pensa a un Toro giovane, non si può immaginare che Djidji possa essere il difensore più pagato della rosa . Allo stesso tempo, Koffi può coltivare la legittima ambizione di misurarsi con un'altra realtà, dopo essere cresciuto tantissimo con Juric. Il matrimonio rimasto ben saldo fra tecnico e dirigenza poteva cambiare gli scenari, che in realtà non si muovono più di una virgola. Così, a meno di eventuali ripensamenti delle prossime settimane, Djidji sembra destinato a lasciare Torino. Una città che ha amato e amerà sempre, una città nella quale la sua famiglia si è trovata benissimo. Una città, però, che in questo momento gli sta stretta : l'ultimo contratto importante della carriera vuole firmarlo solo alle condizioni migliori possibili. In questo senso, non c'è spazio per i compromessi.

Djidji-Torino, non basta la stima di Juric

Sebbene la stima fra Juric e Djidji rimarrà immutata. Sul difensore francese adesso c'è il Lione. La squadra più avanti di tutte, quella che si è già fatta sotto con il suo entourage. Il difensore classe '92 piace tantissimo a Laurent Blanc, intenzionato a puntellare la retroguardia con un giocatore d'esperienza. Djidji è un profi lo interessante, che permette anche al club di risparmiare la somma per il cartellino, visto che da luglio l'ex Nantes sarà svincolato. Il Lione è la società più avanti di tutte per arrivare a uno dei pupilli di Juric, ma non è la sola ad aver eff ettuato più di un sondaggio per il giocatore. In Francia c'è da registrare l'interesse del Nizza, in Inghilterra invece spicca il corteggiamento di West Ham e Brentford. Tutte realtà che possono accontentare Djidji dal punto di vista salariale: non è un fattore di poco conto, a questo punto della carriera. Persino Juric si sta mettendo il cuore in pace. I suoi tentativi, in questo momento, si stanno scontrando con la volontà del calciatore di fare un’altra esperienza. Il Toro sa benissimo che cosa perde: un difensore forte, affidabile e con un rendimento che nell’ultimo biennio è stato molto buono. Allo stesso tempo, però, il club non si dispera. È consapeviole, perché i fatti in questi due anni lo hanno dimostrato, che Juric ha la capacità di plasmare i difensori a sua immagine e somiglianza. Ci riesce con elementi di qualsiasi età: con i più esperti (chiedere a Rodriguez), ma anche coi più giovani (Schuurs e Buongiorno lo sanno). Djidji non ha ancora comunicato la propria decisione definitiva, ma lo farà presto. Non appena sceglierà la squadra del proprio futuro. E il Lione è in pole position.

