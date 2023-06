Torino, Mateta torna di moda per l'attacco: nuovo assalto

Davide Vagnati guarda soprattutto all’estero per la punta che servirà a completare il reparto offensivo del Torino. L’attaccante era segnato anche nella lista della spesa dello scorso gennaio ma, alla fine, non arrivò nessuno nonostante le varie trattative e i contatti avviati (buon per Antonio Sanabria che ha potuto giocare con continuità e stabilire il proprio record personale di gol: 12). Tra i giocatori che erano stati seguiti a gennaio c'era anche Jean-Philippe Mateta . Non è un nome che riportiamo a caso: il centravanti originario del Congo, ma di passaporto francese, è infatti (di nuovo) uno degli obiettivi del Torino. Vagnati in questi mesi non ha smesso di osservalo e ha ripreso quei discorsi che erano stati iniziati nella scorsa sessione di mercato. Classe 1997, Mateta è la classica prima punta, forte fisicamente (è alto 1,92 metri), capace di fare reparto da solo ma anche bravo dal punto di vista tecnico: ha caratteristiche differenti rispetto a quelle di Sanabria e più simili a quelle di Pietro Pellegri. Gioca in Inghilterra, nel Crystal Palace, con cui nel campionato appena concluso ha collezionato 32 presenze tra Premier League e coppe segnando però appena 2 reti (a cui ne vanno aggiunte altre 2 siglate alla prima giornata quando ha giocato in Championship con la seconda squadra). Numeri non certo esaltanti davanti alla porta avversaria, così come non lo sono stati quelli del precedente anno e mezzo trascorso sempre fra le fila del Crystal Palace.

Torino, le alternative a Mateta

Decisamente meglio aveva fatto nei due anni e mezzo in Germania dove, con la maglia del Magonza, aveva collezionato 24 gol in 67 presenze in Bundesliga. Non è un caso che nel 2019 abbia fatto parte della nazionale francese Under 21 arrivata terza all’Europeo in Italia in cui giocavano anche gente come Konaté, Upamecano, Aouar, Dembele, Guendouzi e Thuram. Deve ritrovarsi, e l’Italia può rappresentare per lui un nuovo trampolino di lancio: lo valuta anche il Genoa, tra le squadre di A. L’attaccante del Crystal Palace non è però l’unico che Vagnati sta seguendo: nella lista del dt, come vi abbiamo raccontato ieri, c’è anche il nome di Dodi Lukebakio. In comune con Mateta ha l’età - entrambi sono classe ‘97 - e il fatto di essere originari del Congo, anche se Lukebakio è nato in Belgio. A differenza del collega del Crystal Palace è reduce da una buona stagione a livello personale, dove ha collezionato 11 gol in 32 presenze con l’Hertha Berlino, ma meno a livello di club, considerando che la società della capitale della Germania è retrocessa in Bundesliga 2. Motivo per il quale un trasferimento di Lukebakio in questa sessione di mercato appare probabile. Ma il Torino non è l’unica squadra interessata al giocatore: hanno posato i propri occhi sull’attaccante belga anche gli osservatori di Inter e Bologna. Vagnati valuta entrambe le soluzioni e questa volta, a differenza di quanto avvenuto lo scorso gennaio, ha intenzione di accontentare Juric e prendere quella punta che serve per completare il reparto offensivo.

Il Torino su Mateta del Crystal Palace: muscoli e gol