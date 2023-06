Fasce Toro: Acuna grande obiettivo, Lazaro torna in Bundesliga

Per Marcos Acuña non è ancora arrivato il momento delle vacanze estive e, proprio in questi giorni, è nel ritiro dell’ Argentina per le ultime partite di questa lunga (e per lui trionfale) stagione. Chissà se tra un allenamento e l’altro con l’Albiceleste ha chiesto anche informazioni sull’Italia, sulla Serie A e sul Torino a qualche compagno di squadra, d’altronde condivide lo spogliatoio con diversi calciatori che nel nostro Paese giocano o hanno giocato in passato. Non è certo un mistero che il terzino del Siviglia sia uno dei giocatori che Davide Vagnati sta seguendo per rinforzare le fasce laterali: costa 7 milioni e l’obiettivo del dt è quello di riuscire ad acquistarlo con i soldi provenienti dalle cessioni a titolo definitivo dei giocatori che stanno tornando dai prestiti ma che non rientrano più nel progetto (leggasi Armando Izzo , Simone Verdi e Magnus Warming ). A prescindere da come terminerà la trattativa per Acuña, il prossimo anno il parco esterni sarà certamente molto differente rispetto all’ultimo campionato.

Torino, rivoluzione sulle fasce

Ola Aina, anche se ufficialmente fino al prossimo 30 giugno resterà un giocatore del Torino, ha salutato tutti dopo l’ultima partita di campionato contro l’Inter e lo stesso ha fatto anche Valentino Lazaro, per cui la società granata ha deciso di non esercitare la clausola per il riscatto dall’Inter (che era fissata a 6 milioni). L’esterno austriaco non resterà però in nerazzurro ma sembra destinato a tornare in Germania, dove ha giocato prima con l’Hertha Berlino e poi con il Borussia Mönchengladbach. Andrà poi via anche Bryan Bayeye, che ha visto pochissimo il campo negli ultimi dodici mesi e sarà ceduto in prestito per fare esperienza (probabilmente in Serie B). Hanno certamente giocato di più Wilfried Singo e Mergim Vojvoda, entrambi però hanno il contratto in scadenza nel 2024 e Urbano Cairo non vuole correre il rischio di perderli fra un anno a parametro zero ed è pronto a valutare tutte le offerte che eventualmente arriveranno sulla propria scrivania (i rinnovo di entrambi, anche se per ragioni differenti, appaiono al momento difficili). Lo stesso discorso lo si può allargare anche per Ricardo Rodriguez, giocatore spesso impiegato come terzo di sinistra in difesa ma che nell’ultimo campionato Ivan Juric ha spesso utilizzato sulla fascia.

Torino, gli obiettivi per le fasce

Con tali propositi, è inevitabile, aspettarsi sul fronte terzini più di un arrivo nel mercato estivo, non a caso Acuna non è l’unico giocatore che Vagnati sta seguendo e per cui ha avviato i contatti: nella lista del dt c’è anche il nome di Pasquale Mazzocchi che sembra destinato all’addio alla Salernitana. È un esterno duttile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra ma è seguito però anche da diverse altre società: il Torino è sulle sue tracce da circa un anno, i primi contatti erano infatti avvenuti la scorsa estate ma poi non se ne fece nulla, così come nel mercato di gennaio, anche perché Mazzocchi era ai box per via di un infortunio al ginocchio. Restando in Italia, piacciono anche Fabiano Parisi dell’Empoli e Davide Faraoni del Verona (quest’ultimo è una vecchia conoscenza di Juric), Vagnati sta però seguendo anche alcune piste estere: qui i nomi sono quelli di Timothy Fosu-Mensah - terzino olandese classe 1998 di proprietà del Bayer Leverkusen - e Max Johnston, giovane di belle speranze del calcio scozzese che si è messo in luce in patria con il Motherwell ma che è ora pronto a una nuova esperienza. Certo si tratta di profili ben diversi da Acuna, che solamente nell’ultimo anno ha arricchito la propria bacheca di trofei con il Mondiale vinto in Qatar e l’Europa League alzata a Budapest nella finale contro la Roma. Se l’argentino è una garanzia, Fosu-Mensah e soprattutto Johnston rappresentano delle scommesse e ci sarà da capire come potrebbe essere il loro eventuale impatto con una realtà diversa rispetto all’attuale come lo sarebbe quella nel campionato italiano.