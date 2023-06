Torino, la strategia per strappare Bellanova all'Inter

TORINO - Nuovi sondaggi granata nel cuore della difesa, per Becao dell’Udinese, già oggetto di contatti anche nelle ultime settimane. Il difensore centrale è in scadenza nel 2024, il club friulano al momento chiede una decina di milioni, Vagnati invece cerca di portare avanti una trattativa a cifre ben più basse, di poco superiori ai 5. Si vedrà. Come spiegare la mossa? Forse perché stanno aumentando le sirene per Schuurs? Su di lui c’è di sicuro il Napoli, ha inserito l’olandese in una lista di obiettivi possibili (tra prime e seconde scelte) per compensare la più che probabile partenza di Kim. Si vedrà nei prossimi giorni.

Toro, obiettivo fasce: Bellanova in pole E sulle fasce? Sulle fasce occorre tornare a parlare di Raoul Bellanova, terzino destro, 23 anni, reduce da una stagione in prestito all’Inter, ma di proprietà del Cagliari e attualmente con l’Under 21 per la fase finale dell’Europeo che comincerà domani. Venerdì scorso era scaduto il diritto di riscatto a 7 milioni in mano ai nerazzurri, però Marotta aveva chiesto tempo per concludere il discorso. Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, aveva accolto la proposta interista. «L’Inter aveva l’opzione di riscatto del giocatore, però ci ha palesato l’impossibilità di poterlo esercitare in questo momento. Ci aggiorneremo a breve: il rapporto è solido fra le due società. La priorità è del club nerazzurro», aveva detto giorni fa. Poi, però, ieri ha aggiunto a Tuttosport: «Bellanova? Adesso può succedere di tutto, dunque vedremo». Difatti sul difensore si è fiondato il Toro in accelerata da domenica. E anche in questo caso il dirigente cagliaritano ha ammesso «che i rapporti tra Cairo e Giulini sono ottimi, così come quelli tra il Toro e il Cagliari». Il che conferma che Davide Vagnati ci stia provando e anche ieri ha mosso passi in avanti. Si parla di una valutazione di 7 milioni più 2 di bonus, questa l’offerta con cui il Torino sta cercando di bruciare l’Inter con un’operazione lampo. In alternativa, il Toro potrebbe anche mettere sul piatto della trattativa giocatori interessanti, di valore diverso: l’esterno Vojvoda e il centrocampista Linetty, per esempio, i cui contratti scadranno nel 2024. Oppure i giovani Seck e Gineitis.



E Vagnati resta vigile anche su Praet... Davide Vagnati tiene poi vivi i contatti per il belga Dennis Praet, 29 anni, fresco di retrocessione con il Leicester, dove è stato poco utilizzato anche a causa di diversi infortuni. Il giocatore, in scadenza nel 2024, vorrebbe andare via e il suo desiderio è quello di indossare di nuovo la maglia granata. La sua deludente stagione in Premier, tra l’altro, gli ha chiuso le porte della Nazionale, tant’è che non è stato convocato per il Mondiale e neppure in queste prime partite di qualificazione dell’Europeo. Prima di lui, però, tra gli obiettivi del Toro ci sono Vlasic e Miranchuk. Con West Ham e Atalanta, sia pure in modo diverso, proseguono i contatti che non si sono mai interrotti, nonostante i granata abbiano fatto scadere il diritto di riscatto, per ottenere uno sconto.



Singo, anche la Roma E per Singo si aggiunge un posto a tavola: oltre a Inter e Juventus, in queste ore si sta rafforzando l’interesse della Roma. L’esterno ivoriano, in scadenza di contratto con il Toro tra un anno, fino a oggi non ha prolungato e se non lo farà in tempi brevi verrà messo sul mercato, visto che, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, è l’elemento “sacrificabile” dell’attuale rosa di Juric. Il Toro ha fissato il prezzo: 15 milioni trattabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA