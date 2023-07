Toro, nuovi assalti per Schuurs: respinte le offerte di Napoli e Liverpool

Il Toro tiene duro, per ora. Com’era prevedibile, dopo la convincente prima stagione in granata Perr Schuurs è diventato un obiettivo di club importanti, in Italia e all’estero. I dirigenti intendono tenerlo ancora una stagione per farlo ulteriormente crescere e, di conseguenza, aumentare il suo valore economico, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile (e Juric lo sa) verrà sacrificato, destinando buona parte dell’eventuale somma incassata a ulteriori rinforzi. Procediamo con ordine ed entriamo nel cuore delle offerte respinte, che per il momento sono state due. La prima, sia pure in maniera molto soft, è arrivata dal Napoli, mentre la seconda, nettamente più decisa, dal Liverpool.