Becao, il Toro rischia la beffa? Torna l’Atalanta e Vagnati vira su Hien

Ordunque, il Liverpool sta alzando l’offerta al Torino per Schuurs . Ormai superata quota 30 milioni, più bonus variegati. Sullo sfondo, il Crystal Palace. E alla finestra resta il West Ham (sempre in stallo la questione Vlasic, in ogni caso). Non si può escludere, comunque, anche un possibile improvviso inserimento di un ulteriore club dei piani alti della Premier. "Non so se resto", diceva l’olandese ai tifosi granata fuori dai cancelli del Fila, due giorni fa.

All’interno del centro sportivo, con i compagni, il difensore è andato persino oltre: non esclude nemmeno una partenza a stretto giro di posta, addirittura prima del ritiro a Pinzolo (lunedì). Vedremo. Cairo ha fissato il prezzo: 40 milioni, poi chissà quanto trattabili (e in questi casi l’inserimento di bonus più o meno difficili può agevolare l’elasticità delle trattative). Abbastanza chiare le riflessioni che emergono sul fronte del Torino: se arriveranno offerte definitive a cifre così da capogiro per i parametri italiani, più di uno a Milano stapperà lo champagne, tenuto conto che 12 mesi or sono Cairo e Vagnati avevano messo le mani su Schuurs spendendo “soltanto” 11 milioni, bonus compresi. Si aggiunga che anche l’olandese stapperebbe una bottiglia dopo l’altra, ovviamente: salto in alto, ambizioni da Coppe europee e ingaggio a dir poco raddoppiato, sopra i 3 milioni netti. Impossibile a quel punto trattenerlo, si dicono i vertici del Torino.

Torino, Becao primo nome per il dopo Schuurs

In questo scenario, dopo aver compiuto un colpo con Schuurs 12 mesi or sono, Vagnati sta cercando da tempo un sostituto, così da pianificare il possibile incastro sul mercato: esce uno, arriva una cascata di denaro, entra il sostituto in difesa e rimane pure una gran cifra per dare un’accelerata alle trattative per altri ruoli. Le cosiddette priorità, tra due trequartisti da ingaggiare (in testa Vlasic, prima scelta) e le lacune sulle fasce (primo obiettivo: un terzino sinistro titolare). Da almeno due settimane abbondanti si dà conto delle trattative per Becao, 27enne difensore centrale che Vagnati e Juric volevano portare a Torino già nel gennaio del ‘22 (ma all’epoca l’Udinese voleva 20 milioni). Adesso, con il brasiliano in uscita (scadenza ‘24), i friulani chiedono 12 milioni.