Torino, si cerca il vice-Milinkovic: Popa deve crescere tra meno pressioni

Sono bastati tre allenamenti per emettere una prima sentenza, contro la quale il portiere (metaforicamente parlando) ricorrerà in appello nel ritiro di Pinzolo: il Toro si rituffa sul mercato per individuare un vice Milinkovic-Savic, di rientro domani in città.

Popa, non è una bocciatura

Il progetto di rendere Popa il secondo di Vanja è già sul punto di naufragare. Non si tratta di una bocciatura: il ragazzo è considerato validissimo sia da Juric che da Cataldi, il nuovo preparatore. Ma ci sono alcune considerazioni che lo staff tecnico sta portando avanti in queste ore. Innanzitutto, nessuno vuole correre il rischio di bruciare Mihai, portiere dell'Under 21 della Romania con una bella prospettiva di carriera davanti. Il Toro, per il momento, lo immagina nei panni di terzo portiere. Alle spalle di Milinkovic-Savic per tutta la stagione e anche dietro a Luca Gemello, seppur a tempo determinato, visto che l'estremo difensore di Savigliano pare destinato a partire in prestito perché ha bisogno come il pane di giocare. Dunque, il titolare c'è e la terza scelta pure. Per cui Vagnati ora dovrà scandagliare il mercato per individuare un secondo portiere già pronto per duellare quasi ad armi pari col serbo.