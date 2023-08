Ricci, nuovo no del Torino alla Lazio: Lotito alza l'offerta?

Per adesso Cairo resiste. Lotito continua a ricevere un no dopo l’altro dal presidente granata e anche così è stato dopo il summit di lunedì sera con Sarri , quando il patron della Lazio si era trovato obbligato nei fatti a promettere al tecnico uno scatto rapido ed efficace nella campagna di rafforzamento della squadra: 4 innesti di qualità, con un chiodo fisso in regia per Sarri, appunto il play granata. Nelle ultime 48 ore si è registrato l’assalto di Lotito per l’esterno offensivo Isaksen del Midtjylland , con possibile fumata bianca abbastanza dietro l’angolo.

Riaperta anche la trattativa per il giapponese Kamada, svincolato, ex Eintracht Francoforte, quale potenziale sostituto a centrocampo di Milinkovic-Savic. E nuovi contatti con Cairo per provare ad aprire una breccia per Ricci, mentre però esplodeva di nuovo il caso Luis Alberto: per un motivo o per un altro, continuano a essere turbolenti i giorni sul fronte laziale.

Toro, le richieste di Cairo e Vagnati per Ricci

In questo scenario, dopo la pace firmata con Sarri (ma sembra più che altro un armistizio, al momento), nelle ultime 48 ore Lotito ha nuovamente bussato alla porta del Torino: dapprima salendo a 19 milioni, quindi riformulando l’offerta e sfondando quota 20: 20 milioni secchi più 2 o 3 di bonus, di cui almeno un paio non difficili da maturare. In ogni caso, la proposta non è ancora sufficiente. Cairo e Vagnati, si sa, han fatto circolare richieste attorno ai 30 milioni, però presumibilmente trattabili. Il vero punto di caduta potrebbe trovarsi a quota 25 milioni, con in aggiunta 2 o 3 milioni di bonus più o meno facili. Cifre che per adesso Lotito non ha mai raggiunto. E secondo più di un operatore di mercato molto difficilmente il patron della Lazio arriverà a offrire così tanto per Ricci. Vedremo, certezze per adesso non se ne possono avere. Ultimo aspetto da sottolineare: il regista, intanto, ieri ha giocato in amichevole a Lens con buon impegno, consapevole dell’importanza del suo ruolo nel cuore della squadra e del gioco di Juric. Il solito comportamento da buon professionista. Ma oggi è un altro giorno, e allora chissà.

Toro, le situazioni di Vlasic e Linetty

Si attendono sviluppi sull’asse Torino-West Ham per Vlasic, dopo che Vagnati ha comunicato ai londinesi la disponibilità ad alzare l’offerta. Fondamentale, per il dt, è però anche arare il mercato in uscita. E da questo punto di vista si è registrato un sondaggio concreto del Cagliari per Linetty, ormai scalato a quarto centrocampista nelle gerarchie di Juric dietro a Ilic, Ricci e Tameze. Inoltre il polacco ha il contratto in scadenza già nel ‘24: il Torino vorrebbe venderlo per monetizzare ben prima che Linetty possa chiudere l’avventura da svincolato. Il nuovo grave infortunio occorso a Rog (si è rotto il crociato per la terza volta, nei giorni scorsi) obbliga i sardi a cercare al più presto una soluzione sul mercato e Linetty è un profilo gradito. Da superare, però, lo scoglio dell’ingaggio: 1,5 milioni netti di qui al prossimo giugno. Andrebbe ridiscusso e spalmato su un contratto pluriennale.