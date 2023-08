Torino, per la fascia sinistra è Valeri il sostituto di Vojvoda?

Il casting di pretendenti per la corsia sinistra del Toro si arricchisce. Con un giocatore spuntato nelle ultime ore: Emanuele Valeri . Un profilo che in questo momento piace, soprattutto in relazione ad un rapporto qualità-prezzo interessante.

Rivelazione dell’ultima Serie A, vissuta da esordiente con la maglia della Cremonese, Valeri non è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Ivan Juric, ma è un profilo che intriga Davide Vagnati. Innanzitutto per la carta d’identità: un giocatore prossimo a compiere 25 anni può far gola, soprattutto se lo si immagina come ideale sostituto di Mergim Vojvoda, a tutti gli effetti una delle pedine cedibili in casa Toro. In più, la situazione economica e contrattuale del calciatore è sicuramente favorevole.

Valeri, non solo Torino

Valeri non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con la Cremonese, per cui andrà in scadenza a giugno 2024 e per ora l’ipotesi di un prolungamento è assai remota. Il laterale sinistro - 37 presenze, 2 gol e 3 assist nell’ultima Serie A nelle file dei grigiorossi - vuole tornare nella massima serie, forte dei corteggiamenti di tanti club: stuzzica la Lazio, di cui è tifosissimo, interessa al Genoa e anche il Toro ha chiesto informazioni su di lui. La valutazione, però, è ancora lontana dai parametri granata, visto che la Cremonese chiede non meno di 4 milioni. Una cifra che, con il passare delle settimane, inevitabilmente diminuirà, visto che il club di Arvedi non intende correre il rischio di perdere Valeri a zero.