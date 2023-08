Vlasic al Torino, la seconda vita comincia di corsa

Nikola Vlasic su quel prato è tornato a correre e sudare ieri, nel suo (secondo) primo giorno al Torino: non vedeva l’ora di tornare a vestire la maglia granata, non l’hai mai nascosto neanche ai dirigenti del West Ham e, nelle scorse settimane, si era mosso lui stesso in prima persona per cercare di sbloccare la trattativa. Quando finalmente l’accordo tra le società è stato trovato (quello tra il trequartista e il club granata c’era da tempo), si è subito fiondato in Italia: lunedì è stata la giornata delle visite mediche, delle foto e delle sue prime parole da calciatore del Torino (ora lo è a tutti gli effetti, essendo arrivato a titolo definitivo), ieri quella della prima giornata al Filadelfia. Ha riabbracciato i vecchi compagni, conosciuto quelli nuovi che sono arrivati nelle scorse settimane (Mihai Popa, Raoul Bellanova e Adrien Tameze) e ha avuto modo anche di vedersi faccia a faccia con Ivan Juric, tecnico con cui ha un rapporto molto stretto, che lo ha voluto nella squadra, che era stato fondamentale nella sua scelta di venire al Torino un anno fa e che lo è stato anche adesso.

Vlasic, il Toro l'unica opzione

«È un grande allenatore», ha dichiarato Vlasic spiegando i motivi per cui ha fortemente voluto tornare in granata. Ma non è tornato solo per Juric, nei suoi primi dodici mesi in granata si è trovato bene con i compagni,è un caso che abbia avuto parole al miele per tutti: «Ringrazio il presidente, il direttore e il mister, per me il Toro era l’unica opzione, squadra e club sono bellissimi». Allo stesso tempo il trequartista si è fatto ben volere da tutti, facendosi apprezzare anche per le sue doti umane oltre che per quelle tecniche. Ma il primo giorno in granata di Vlasic non è stato caratterizzato solo dai sorrisi e dai saluti, perché la partita contro la Feralpisalò si avvicina (si gioca lunedì alle 21.15) e Juric non vuole brutte sorprese: la vittoria e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia sono l’obiettivo.