Lazaro-Torino, è fatta: le cifre dell'operazione con l'Inter

Il calciatore, out da gennaio ad aprile per un grave infortunio al legamento collaterale, sarà domani in città per svolgere le visite mediche di rito, ultimo step prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club piemontese.

Con Lazaro il Toro mette la freccia

Le cifre dell'operazione

Pur non avendo esercitato nei termini concordati il diritto di riscatto in proprio favore, il Torino non ha mai 'mollato' definitivamente il calciatore e ha convinto la dirigenza dell'Inter con un'operazione a titolo definitivo sulla base di 4 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita.

Dopo Lazaro Toro su Correa, l'argentino ci pensa: la situazione aggiornata