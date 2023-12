Ha fermato Messi, lo vuole il Torino: chi è

TORINO - Anche il Torino è uscito allo scoperto per Sebastian Caceres , difensore centrale uruguaiano, 24 anni, balzato come mai in precedenza agli onori delle cronache internazionali a metà novembre, quando ha disputato la sua miglior prova in nazionale. Storica vittoria sul prato della Bombonera, 2 a 0 sull’Argentina (qualificazioni mondiali), Messi braccato e bloccato pure da lui. In patria, il successo dei giocatori di Marcelo Bielsa è stato salutato trionfalmente. E i media nazionali hanno eletto Sebastian tra i migliori in campo. Caceres ha già raccolto 9 presenze da titolare con l’Uruguay (mai sostituito;l’esordio nel settembre 2022, dopo le selezioni giovanili).

Con Bielsa ct (da maggio), una partita a giugno, poi 6 di fila in autunno nell’arco di 3 mesi. L’ultima il 22 novembre, subito dopo l’Argentina. Un’altra vittoria: contro la Bolivia. Anche in Messico più di un portale ha già rilanciato l’interesse del Torino. Nelle interlocuzioni con gli agenti del difensore è emersa la disponibilità a valutarlo fino a 7 milioni, con allegata un’architettura di bonus e percentuali in caso di rivendita a un terzo club.

Sebastian Caceres: caratteristiche e carriera

Originario di Montevideo, un metro e 80 di altezza, piede destro naturale, Caceres è arcigno in marcatura, coltiva buone doti nello stacco aereo, ostenta uno scatto imperioso e mostra capacità anche nell’impostare l’azione. Quattro anni fa, a gennaio, buttò gli occhi su di lui Pantaleo Corvino, all’epoca ds della Fiorentina, gran scopritore di talenti, da un triennio di nuovo in auge a Lecce. Ma la fine del suo ciclo in viola (l’addio di lì a poco a giugno, con l’arrivo di Rocco Commisso e la rivoluzione del parco dirigenziale) fece abortire quelle trattative preliminari. Nel 2019 Caceres giocava ancora in Uruguay, nel Liverpool di Montevideo, dove aveva conquistato una vetrina da protagonista. A inizio 2020 il passaggio all’America, la società più famosa e vincente del Messico. Titolare pressoché fisso anche lì, 116 presenze, 3 reti e 2 assist gol: un crescendo.