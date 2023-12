"Il Chelsea vuole Buongiorno, il Torino chiede 40 milioni"

Futuro in Premier League per Alessandro Buongiorno ? Dall'Inghilterra arrivano rumors di mercato sul difensore del Torino . "Il Chelsea è da tempo sulle sue tracce e non lo ha perso di vista: il dipartimento di scouting dei Blues ha monitorato le sue partite nelle ultime settimane e prevede di continuare a osservarlo durante il periodo festivo" rivela il The Sun.

Buongiorno, elogi dall'Inghilterra e il Toro fissa il prezzo

Il Torino, forte del contratto fino al 2028 con cui ha blindato Buongiorno, sempre secondo il Sun punterebbe a cederlo per non meno di 35 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro). Parole d'elogio vengono spese per il centrale della Nazionale evidenziando la sua versatilità e l'abilità nella gestione del possesso palla oltre che la sua bravura in marcatura con una media di sette contrasti vinti a partita. Il quotidiani britannico evidenzia, infine, come il ct Luciano Spalletti sia un grande estimatore di Buongiorno, schierato titolare nella partita contro l'Ucraina, decisiva per la qualificazione a Euro 2024.