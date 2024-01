Doig per Juric, dopo Ilic e Tameze nuova trattativa sull’asse Torino-Verona

TORINO - «Per come giochiamo ora, con le due punte, ogni tanto mi viene la voglia di avere un terzino mancino a sinistra». Non si può parlare di regalo di Natale, visto che il 25 dicembre è passato, ma questo è il dono che Ivan Juric vorrebbe scartare ora che il 2024 è cominciato e la sessione di mercato invernale si è aperta: un terzino di spinta, mancino di piede e magari dotato anche di una struttura fisica importante, per almeno tamponare il problema dell’anti-fisicità di cui lo stesso allenatore parlava dopo la partita contro la Fiorentina. All’identikit proposto Davide Vagnati ha dato un nome e un cognome precisi Josh Doig, esterno scozzese di proprietà del Verona che già in estate era stato seguito dal Torino.