Chi è Muntu, il giocatore più piccolo della Serie A: lo chiama Juric

Vedere un giocatore classe 2004 che passa dal Psg al Toro non capita tutti i giorni. Bravi i granata, in estate, a cogliere un’occasione di mercato molto interessante. La partita col Genoa segna un momento importante nella storia di Vimoj Muntu Wa Mungu , laterale francese che ha strappato una convocazione in prima squadra dopo cinque mesi in Primavera. L’assenza di Brandon Soppy e l’infortunio di Antolini , fino al guaio fisico contro l’Empoli prima di Natale titolare della corsia di sinistra della formazione di Scurto e spesso chiamato coi grandi - ha favorito la chiamata di Juric.

Ma non è solo una questione squisitamente numerica: al tecnico croato è piaciuta moltissimo la prestazione offerta dal ragazzo nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera contro l’Inter. Il mister era presente in tribuna ad Orbassano, per cui ha potuto toccare con mano la crescita di un ragazzo che aveva fatto molto bene anche nel derby contro la Juventus. E ora Muntu si gode il momento, dopo mesi di ambientamento in cui è riuscito piano piano a calarsi nel mondo Toro.

Il più piccolo della Serie A: è alto 162 centimetri

Muntu gioca basso a sinistra. Ciò che colpisce è la sua progressione con o senza palla: ha un motore impressionante nelle gambe, che lo rende imprendibile. Anche per un fisico da folletto: se dovesse debuttare in Serie A sarebbe il giocatore più basso del campionato, coi suoi 162 centimetri. Un piccoletto, che però sa farsi valere in campo. Ha ancora ampi margini di miglioramento in fase di copertura, ma quando spinge è dura fermarlo. Scurto sta cercando di farlo maturare su alcuni particolari: anche quando arriva sul fondo la precisione difetta ancora un pochino. Detto questo, è l’ora di Muntu, intuizione di Ruggero Ludergnani e dei suoi osservatori.

Quando ha saputo che si sarebbe liberato dal Psg, non ci ha pensato due volte a portarlo a Torino: veste la maglia granata con la formula del prestito con diritto di riscatto e nella capitale francese ha collezionato 35 presenze, condite da due reti tra campionato e Youth League. Il talento c’è, la testa da professionista pure. Gli serviranno altri minuti con Scurto prima di poterlo vedere stabilmente agli ordini di Juric. In attesa di Doig (ormai vicino al Marsiglia) e soprattutto Cuiabano (esterno brasiliano del Gremio, occuperebbe la casella da extracomunitario), ci pensa il piccolo Muntu a colmare le lacune della corsia mancina.