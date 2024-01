Vagnati, missione Toro anche per luglio: i talenti nel mirino

Non poteva certo passare inosservata la missione di mercato in Belgio e Olanda di Davide Vagnati, volato ieri mattina ad Amsterdam. Un weekend di puro scouting per il direttore tecnico, che ha scelto di approfittare della sosta forzata di campionato (Torino-Lazio si giocherà il 22 febbraio) per studiare dal vivo alcuni talenti emergenti in Eredivisie e Pro League. Una due giorni inaugurata ieri in terra olandese: occhi puntati sulla sfida tra Az Alkmaar e Zwolle: l’antipasto, in vista del doppio appuntamento odierno in Belgio. Una delle due gare che l’uomo mercato granata seguirà oggi da spettatore è Anversa-Charleroi. Nel menù un possibile duplice obiettivo di mercato.

Il dt cerca un laterale sinistro non solo adesso, ma anche per luglio, di buona qualità e giovane. E in quest’ottica nell’Anversa milita quell’Owen Wijndal che è nei database dell’area scouting granata da mesi. Vagnati lo aveva già seguito di persona in Anversa-Barcellona di Champions a dicembre. L’Ajax nell’estate 2022 l’aveva pagato 10 milioni per strapparlo all’Az, ma il mancino olandese classe 1999 ad Amsterdam non è riuscito a lasciare il segno. E così ha fatto le valigie a inizio settembre, destinazione Anversa (in prestito). Ad agosto aveva indossato la maglia dell’Ajax per 4 match tra campionato e preliminari di Europa League, di conseguenza sino a luglio non potrà giocare per una terza squadra.

Il prezzo di Wijndal e l'obiettivo a centrocampo Il prezzo del suo cartellino è calato e adesso può essere acquistabile per 5-6 milioni: oltretutto i rapporti con il club olandese, vedi l’affare Schuurs, sono buoni. Nelle fila dell’Anversa, poi, milita anche un altro pallino del Toro, Jurgen Ekkelenkamp. Il 23enne olandese è un centrocampista eclettico con vocazioni offensive, che ad Anversa si è consacrato come un profilo di buon livello. Ha dimostrato estro e doti tecniche giocando da trequartista nel 4-2-3-1. Lui potrebbe anche trasferirsi già in questa finestra di mercato invernale, ma prima il Toro dovrebbe trovare una sistemazione per Radonjic e incassare. Jurgen Ekkelenkamp negli anni scorsi aveva giocato nell’Ajax con Schuurs e tra i due c’è un solido rapporto d’amicizia: lo stesso difensore granata ne ha parlato bene a Vagnati, quando il dt gli ha chiesto un giudizio. Il giovane è un talento di prospettiva che da mesi attira periodicamente osservatori di club di Serie A, Bundesliga e Premier League.

