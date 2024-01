Mercato Torino, Vagnati cerca di sfoltire: Radonjic, l’Olympiakos insiste

TORINO - La trattativa Rafa Mir , 26 anni, attaccante del Siviglia, giocatore che nel club spagnolo gioca poco, si è arenata . Un po’ per l’indecisione del giocatore, molto per l’impossibilità (almeno per il momento) di trovare una collocazione adeguata sotto l’aspetto finanziario per Pellegri . Lo vuole il Genoa e anche Empoli e Frosinone si sono fatte sotto ma tutte e tre lo hanno chiesto in prestito senza obbligo di riscatto. E ovviamente a queste condizioni il Toro non ci sta. E poi c’è la situazione Radonjic che non si sbloccata e che sta diventando un serio problema.

Radonjic, la situazione

Anche ieri sera, per la sfida contro il Cagliari, non è stato convocato per via di un problema alla schiena che gli ha impedito di allenarsi durante la settimana e su cui Juric ha palesato seri dubbi sull’autenticità del dolore. Di sicuro tra il tecnico e il giocatore non c’è più nessun tipo di rapporto. Partiamo proprio dal serbo. L’Olympiacos, prestigioso club greco, insiste per acquistarlo. In un primo tempo il giocatore ha declinato la proposta ma qualcosa si sta muovendo: preferiva il Monza, la visibilità del campionato italiano, ma visto che i brianzoli si sono defilati e che al momento non ci sono altre proposte alla fine potrebbe anche accettare il trasferimento. Vedremo nelle prossime ore.