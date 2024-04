Il Toro cerca un bomber: l'obiettivo è Pinamonti

Il mercato del Toro sarà molto intenso chiunque sia l’allenatore del prossimo anno. Buongiorno ha espresso la volontà di giocare in Champions e la società, se arriverà la proposta giusta, lo accontenterà. E per proposta giusta si parla di 40 milioni, una cifra che in Italia nessuno al momento può spendere. Solo Inter e Milan, forse, si potrebbero avvicinare e sarebbero le due squadre a cui Buongiorno direbbe di sì. Molto più facile collocarlo in Premier oppure all’Atletico Madrid che si è già fatto sotto. Chiaro che con i 40 milioni della sua cessione i dirigenti avrebbero un tesoretto, anzi un vero e proprio tesoro, da sfruttare per costruire un Toro più forte.

Il mercato del Torino

Mercato intenso, dicevamo. La priorità, oltre al portiere, è quella di trovare un attaccante di spessore da affiancare a Zapata. Pellegri è arrivato ai titoli di coda, Okereke non sarà riscattato e Sanabria, molto probabilmente, verrà ceduto. Tonny ha ancora mercato, soprattutto in Spagna dove in passato ha già giocato con buoni risultati, soprattutto nello Sporting Gijon quando nel 2016 realizzò 11 gol in 29 partite. Cairo e Vagnati cercano un giocatore che possa raggiungere e superare la doppia cifra, visto che il paraguaiano non sembra garantire questo bottino: Il direttore dell’area tecnica ha cominciato a sondare il terreno sia in Italia sia all’estero. Del nostro campionato piace Andrea Pinamonti, 24 anni (quindi giovane), che in questo campionato, in una squadra in sofferenza come il Sassuolo, ha già realizzato 9 reti in 31 presenze. E non sono pochi considerando il campionato che sta disputando la squadra emiliana. Il suo sarebbe un investimento importante: schierare la coppia Zapata-Pinamonti non sarebbe male, anzi il potenziale offensivo dei granata salirebbe in maniera vertiginosa.

Toro, derby da dentro o fuori

Non solo Pinamonti

Ovviamente ci sono anche altri reparti da mettere a posto. Soprattutto in difesa e sulla corsia sinistra visto che Rodriguez è in scadenza di contratto e quasi sicuramente non prolungherà. Il capitano, con i suoi 31 anni (32 ad agosto), cerca un ultimo contratto molto alto, non meno di 2 milioni. E avendo il cartellino di sua proprietà ha buone possibilità di ottenerlo, magari in Arabia Saudita visto che il suo entourage si sta mettendo in contatto anche con quel calcio milionario. Il Toro, per la cronaca, è arrivato ad offrirgli 800 mila euro a stagione, non un euro di più considerando la sua carta d’identità ingiallita. Comunque sia lo svizzero darà tutto per la causa granata. L’obiettivo è contribuire a portare il Toro in Europa. I dirigenti, per concludere, come accennato prima, dovranno valutare con grande attenzione la situazioni portieri. Gemello e Popa non rientrano nei piani e la conferma di Vanja è in forte dubbio. Piace Musso che all’Atalanta è stato scavalcato da Carnesecchi. E poi ne servirebbe un altro...