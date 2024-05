Mezzo Toro col futuro in bilico nella madre di tutte le partite

Da Ciammaglichella a Balcot: sei volti nel domani del Toro

Toro, chi resta e chi parte: il punto

Non Vanja, che Vagnati intende confermare anche per la prossima stagione, così come l’eclettico Tameze. Il capitano, Rodriguez, è invece in scadenza: fine della corsa, cercherà altrove l’ultimo sostanzioso contratto della carriera. Buongiorno, si sa, mira a compiere un salto di qualità in un club più ambizioso: Inter, Milan o Premier, in linea di massima. Masina è poi un prestito con diritto: ma non ci sono affatto certezze sul fatto che venga acquistato. Anche Bellanova è un punto di domanda: andrà all’Europeo (ieri con Ricci e Buongiorno ha festeggiato la convocazione nel preraduno dell’Italia), ha disputato una stagione sicuramente sopra le righe e in Germania potrebbe mettersi ulteriormente in luce. Può avere mercato, ballando attorno a valutazioni da 20 milioni. E se bussasse una big, il suo destino potrebbe essere segnato. Sulla stessa falsariga appunto Ricci. Non certo in vendita (come peraltro non lo sono neanche Buongiorno e Bellanova), ma a rischio assalti sì, dal mercato. L’anno scorso, in estate, Lotito ci andò vicino: e la scadenza contrattuale non lontanissima (2026) può essere una crepa per il Torino, sfruttabile da società ricche, potenti. O anche solo più ambiziose. Linetty, da buon soldatino, è invece destinato a restare. Ilic, al contrario, può facilmente diventare oggetto di trattative: la vera differenza la farà l’entità delle offerte, che non dovranno essere inferiori a 15 milioni. Infine, gli attaccanti: già sicuro di rimanere è Zapata, mentre Pellegri sarà destinato a finire sul mercato: allargando lo sguardo anche alla panchina, un po’ come il deludente Sanabria. Nel reparto avanzato, tra l’altro, non verrà riscattato Okereke e sarà presumibilmente restituito al mittente l’oggetto misterioso Kabic. Mentre a centrocampo non si è ancora detto di Gineitis: l’intenzione è di tenere il giovane in rosa, nella convinzione che nella prossima stagione possa maturare ancora e trovare maggiore spazio. Pure sulle fasce, in ogni caso, i problemi di assetto e i dubbi per il futuro si sovrappongono. Vojvoda può rimanere da riserva, come Lazaro. Ammesso che Bellanova non venga sacrificato, servirà come il pane un esterno mancino di spinta: e questo è già un obiettivo presente da settimane nel taccuino di Vagnati, così come la ricerca di nuovi difensori centrali e di un attaccante di spessore da affiancare a Zapata (non esattamente una garanzia assoluta, sotto il profilo delle problematiche muscolari). Duvan ha 33 anni: e allora bisogna anche pregare perché questa stagione ormai alla fine non sia stata il suo canto del cigno, ma una rinascita anche in vista del prossimo campionato. E ora possiamo tornare in difesa: detto delle variabili (ben differenti tra loro, peraltro) Buongiorno e Masina, ora citiamo Djidji, anche lui come Rodriguez in uscita a parametro zero. Lovato (fine prestito) sarà restituito alla Salernitana. Schuurs è destinato a rimanere, anche perché l’infinita lungodegenza di quest’anno (da ottobre) lo ha virtualmente levato da ipotesi mercatare: lo rivedremo in campo durante il ritiro estivo. Un punto di domanda sovrasta invece il capo di Sazonov: ma alla fine potrebbe restare come riserva. E in porta? Gemello andrà via a scadenza, mentre Popa e Passador saranno prestati affinché dimostrino il loro valore in categorie inferiori. Vagnati deve trovare un vice di Vanja, possibilmente molto affidabile.