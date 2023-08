Beto, addio Udinese: ufficiale all'Everton. Chi sarà il sostituto?

L'Udinese ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Beto all'Everton. L'attaccante portoghese lascia i bianconeri dopo aver segnato 22 gol in 65 partite. "Da parte di tutto il club il ringraziamento a Beto per l'impegno e le qualità tecniche ed umane sempre messe a disposizione del nostro club in cui ha compiuto il percorso di crescita che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli. Grazie mille e in bocca al lupo" si legge nel comunicato del club di Serie A.