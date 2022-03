Liverpool, Klopp: "L'Inter vuole qualificarsi, non viene in vacanza"

LIVERPOOL (Gran Bretagna) - Jürgen Klopp non si fida dell'Inter di Inzaghi, battuta 2-0 a Milano nell'andata degli ottavi di finale della Champions League, tre settimane fa. Alla vigilia della gara di ritorno, l'allenatore del Liverpool invita i suoi al massimo della concentrazione per evitare sorprese: "Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora una partita da disputare - le parole di Klopp nelle conferenza stampa di rito - tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2. L'andata a San Siro è stata difficilissima, il risultato finale non deve ingannare. Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0. I nerazzurri non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso. Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio. Se sei a metà tempo e pensi di aver già finito il percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, ci aspetta una partita difficile da giocare. Nell'ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e Lautaro pure. Per fortuna contro di noi non c'è Barella, che ha fatto due assist con la Salernitana".