Real-Psg, Casillas esulta mimetizzandosi tra i tifosi

MADRID (SPAGNA) - Sciarpa al collo e telefono in mano per un 'selfie di ordinanza' sugli spalti del Bernabeu per immortalare una serata storica. Niente di eccezionale se si parlasse di un qualcune tifoso del Real Madrid e non di una storica 'bandiera' del club come Iker Casillas, ex capitano e portiere dei 'blancos' (oltre che della nazionale spagnola) che ha deciso di vedere la supersfida di Champions League contro il Psg insieme agli amici, 'mimetizzandosi' per mescolarsi al pubblico 'comune' invece che occupare una delle poltrone nel palco riservato a vip e celebrità. "Mi piace il calcio!" ha scritto l'ex numero uno su Instagram a corredo del selfie, aggiungendo un "Halamadrid" in una storia in cui lo si vede appunto esultare in mezzo agli altri tifosi per l'incredibile rimonta con cui la squadra di Carlo Ancelotti ha steso i parigini, staccando così il pass per i quarti di finale.