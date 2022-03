Villarreal, Emery sui social: "Torino nel cuore e Juve top"

TORINO - "Torino, come nel 2014, mi resta nel cuore". Per Emery e per il suo Villarreal la notte italiana di Champions League è stata da sogno, con un 3-0 in casa della Juve che fa viaggiare il sottomarino giallo verso i quarti di finale. L'esultanza esplode inevitabilmente sul campo, ma prosegue anche sui social dove il tecnico spagnolo commenta così: "Emozionante risposta della squadra contro un avversario top in una cornice incredibile. Un progetto non è niente se non viene eseguito con qualità, unità e l'allegria che questo grande club trasmette. Qualunque cosa accada ora, godiamocela. Tutti insieme!", si legge su Twitter.