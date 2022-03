Juve, Bonucci chiede scusa ai tifosi: "Ora trasformiamo la delusione in rabbia"

Non è potuto essere della partita per un infortunio che lo tiene ancora ai box, eppure Leonardo Bonucci ha vissuto Juve-Villarreal come se fosse in campo con la fascia di capitano al braccio a guidare la retroguardia bianconera. Quella dell'Allianz Stadium è stata una serata da dimenticare per i ragazzi di Massimiliano Allegri , purtroppo per i tifosi della Vecchia Signora l'ennesima: terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale dopo Lione (2020) e Porto (2021).

Bonucci, la delusione dopo l'eliminazione dalla Champions

All'indomani della sfida contro il Sottomarino Giallo di Unai Emery, smaltito il nervosismo a caldo e fatta trascorrere una nottata di riflessione, il difensore della Juve, deluso da quanto visto in campo, ha voluto affidare le proprie emozioni ai social scrivendo su Instagram le proprie sensazioni: "Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento". Bonucci, però, carica poi i propri compagni in vista del rush finale: "Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti".

