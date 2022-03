Juve, Seedorf punge Allegri: "Se si ha qualità in panchina va sfruttata"

TORINO - Ennesima delusione per la Juve in Champions League. Per il terzo anno consecutivo i bianconeri escono agli ottavi di finale e stavolta, dopo Lione (2020) e Porto (2021), perdendo 3-0 in casa contro il Villarreal. Dopo la prestazione incoraggiante all'Estadio de la Ceramica all'andata, la squadra di Massimiliano Allegri è crollata all'Allianz Stadium cadendo sotto i colpi di Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma. Al termine della gara, Clarence Seedorf, uno che ha vinto la coppa dalle grandi orecchie per ben quattro volte e con tre formazioni diverse, ai microfoni di Amazon Prima Video ha bacchettato Allegri, soffermandosi sulla gestione dei cambi: “In Champions quando hai qualche giocatore che può fare la differenza in panchina dopo i primi 20 minuti del secondo tempo bisogna cominciare a pensare di mandarli in campo. È anche una questione mentale, per mandare un messaggio alla squadra: 'Dobbiamo spingere di più e cercare questa vittoria'. Questo è mancato alla Juve stasera".