Capello su Real-City: "Ancelotti? La sua fortuna è famosa"

Altra incredibile rimonta del Real Madrid che, dopo Psg e Chelsea, supera anche il Manchester City e vola alla finalissima del 28 maggio alo Stade de France di Saint-Denis contro il Liverpool. I Blancos, sotto per 1-0 fino al 90' per via del gol di Mahrez, nel giro di poco più di 60" l'hanno ribaltata con la doppietta di Rodrygo portando la sfida ai tempi supplementari. Poi Benzema ha realizzato il calcio di rigore che ha regalato ai madrileni il pass per la finalissima, mandando così all'inferno i Citizens di Pep Guardiola. Carlo Ancelotti, così, diventa il primo allenatore a raggiungere cinque finali di Champions League, superando Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson e Jürgen Klopp (quattro presenze a testa).