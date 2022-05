La scommessa segreta di Marcelo e Mariano su Real-City

MADRID - "Prima della partita abbiamo fatto una scommessa e abbiamo vinto". Risultato preso, bravi Marcelo e Mariano Diaz. I due giocatori del Real Madrid, nel video della festa esplosa nello spogliatoio dei blancos, pubblicato dal club sui social, rivelano un pronostico segreto con il punteggio esatto della semifinale contro il Manchester City: 3-1. Esattamente come è andata in campo, con la doppietta di Rodrygo e il rigore di Benzema a rovesciare la storia del match e a mandare Ancelotti in finale contro il Liverpool. Scommessa vinta, il Real ha sempre creduto all'impresa.